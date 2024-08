Al Castello un viaggio nel mondo artistico di Franca Rame e Franca Valeri

Al Castello di Legnano spettacolo su Franca Rame e Franca Valeri.

Castello, nuovo spettacolo

Dopo il jazz sentito nelle ultime settimane sarà il teatro comico musicale a salire su palco montato nel cortile del Castello di Legnano, per l’ultimo appuntamento della "Bella Estate" in programma venerdì 30 agosto, alle 21.30. "Di Franca in Franca… la comicità è donna" è il titolo del viaggio nel mondo artistico di due fra le maggiori interpreti del teatro italiano del Novecento, Franca Rame e Franca Valeri. Diverse per estrazione familiare e formazione; Rame, parabiaghese, proviene da una famiglia legata al teatro delle marionette, Valeri figlia della borghesia milanese, che scopre il teatro quasi per gioco con le amiche imitando e facendo caricature di personaggi.

Lo spettacolo

Queste donne, accomunate per aver fatto ridere, riflettere e per aver denunciato problemi che conservano intatta la loro attualità, rivivranno in scena grazie a Isadora Dellavalle e Alessandra Cavalli, attrici cresciute alla scuola di un altro campione della milanesità, il "gufo" Roberto Brivio. Voce narrante dello spettacolo sarà Carmine d’Aria, mentre la musica, che intervalla monologhi e aneddoti, è di Fazio Armellini, la regia di Francesco Pellicini. Lo spettacolo rientra nel Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri.

L’ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Sala Ratti.