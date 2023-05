Aiuti da Rho ai popoli terremotati di Siria e Turchia

Rho solidale con le popolazioni colpite dal terremoto. I 3.130 euro raccolti il 22 marzo nell’ambito delle cena siriana organizzata dal vicesindaco Maria Rita Vergani con la consigliera comunale Yasmine Bale sono stati consegnati a Bruno Neri, responsabile degli aiuti in Siria e Turchia per Terre des hommes, la ong attiva tra le vittime del recente terremoto e impegnata a fornire kit di emergenza in particolare a donne e bambini che sono accolti nelle tendopoli.

Chi volesse dare una mano può effettuare un bonifico

Alla consegna erano presenti i genitori di Yasmine Bale, Wail Bale e Bruna Nava, attivi in marzo in cucina per il menù a base di piatti siriani con Franco Greco; rappresentanti della Comunità Islamica di Rho.

Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico a Monte dei Paschi di Siena Ag.34 sull'Iban IT37E0103001633000063232384 Causale: Emergenza Terremoto Siria e Turchia.

Anche i commercianti in prima linea per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto

Alla cerimonia di consegna avvenuta nel palazzo comunale erano presenti anche i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e Marisa Vinci e Maria Grazia Del Vento, del gruppo rhodense Tisane Team, hanno confezionato con altre amiche kit destinati alle donne, inserendo prodotti per la cura dell’igiene personale.