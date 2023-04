Adolescenti e genitori: come affrontare il cambiamento senza esserne sopraffatti

Appuntamento giovedì 13 aprile a Legnano per parlare di adolescenti e di rapporto con i genitori insieme ad esperti.

Adolescenti e genitori: appuntamento a Legnano

Il Comune di Legnano organizza, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, una serata dal titolo significativo: Adolescenti – come gestire il cambiamento senza esserne sopraffatti. A cura di Giulio Garegnani, dott. in tecniche psicologiche.

La serata di incontro e confronto sarà dedicata a tutte le persone che desiderano comprendere come le proprie azioni possono avere un impatto importante sulla vita dei propri figli in età adolescenziale. L’adolescenza è il periodo della vita che comporta i maggiori cambiamenti nei ragazzi e la difficoltà per i genitori di continuare ad essere un punto di riferimento per i figli, senza esserne sopraffatti.

Gli argomenti che si tratteranno

Partiremo dalle teorie dell’adolescenza, per passare poi alla risonanza interiore che le provocazioni dei ragazzi danno ai genitori sulla base del “bambino” che si è stato e dell’adulto che si è oggi. Parleremo di come controllare sia le reazioni del figlio che le proprie, per evitare che il ciclo di crescita porti ad un

conflitto senza via d’uscita e, nei casi più difficili, ad un comportamento oppositivo o ad un ritiro sociale.

Affronteremo questi temi alla luce del lock down che ha portato via una fetta fondamentale dell’esperienza di aggregazione sociale giovanile. Un’esperienza mancata che richiede ora di essere compensata in modo graduale e con un’attenzione maggiore verso una socializzazione sana, senza rabbia e senza eccessi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 13 aprile alle ore 20,45 nella sede della biblioteca Civica Augusto Marinoni di via Cavour 3 a Legnano. Accesso libero e gratuito.