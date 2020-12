Acceso albero di Natale e luminarie come segno di speranza FOTO

Acceso l’albero di Natale in piazza e luminarie a Corbetta, il discorso del sindaco.

Acceso l’albero di Natale in piazza e le luminarie

Luci accese per l’albero di Natale in piazza a Corbetta. Il sindaco Marco Ballarini, insieme al parroco don Giuseppe, ieri sera hanno infatti illuminato il grande abete. “Siamo qui per questo evento di accensione dell’albero natalizio e delle luminarie – ha dichiarato il primo cittadino – Si tratta di un’iniziativa alla quale avremmo voluto avere la partecipazione di molte persone ma non è ovviamente possibile. Abbiamo comunque voluto proporre un momento di speranza, per dire ai cittadini che presto tutto questo brutto periodo finirà presto”.

“L’albero della luce indica la vita, Gesù ci porta la luce e la vita, è la luce del mondo. Auguro quindi un buon Natale da cristiani” il messaggio del sacerdote.

Ballarini ha ricordato le iniziative messe in campo a sostegno di chi ha bisogno: “Vogliamo essere vicini ai cittadini in modo concreto, per questo motivo sono stanziate molte risorse. Presto saranno erogati Buoni spesa, per i quali abbiamo aggiunto altri 50mila euro. Tanti cittadini hanno fatto domanda per i Bonus Reddito e cercheremo di finanziarli tutti. Con questi interventi 700 famiglie riceveranno un aiuto economico dal Comune. In questa settimana sono stati distribuiti 130 pacchi della Croce Rossa e tra 10 giorni ne distribuiremo ad altre 100 famiglie. E’ stato poi predisposto l’acquisto di tessere alimentari perchè anche dopo il Natale vogliamo continuare a stare vicino alle famiglie. A fianco di questi interventi economici abbiamo voluto mantenere gli eventi natalizi, che quest’anno saranno on line. Il simbolo di Corbetta, il campanile, illuminato, lo si vedrà da tutto il territorio. L’albero sarà luminoso per dare luce a tutta Corbetta. Il corso sarà illuminato con i colori della nostra patria perchè simbolo della nostra Italia e della nostra unità. Dobbiamo rimanere una comunità unita. E illuminata sarà anche la scritta di Corbetta”.

Le foto:

