Abbiategusto: al via la 25esima kermesse enogastronomica ad Abbiategrasso. Il gradito ritorno in Fiera, ma riflettori puntati anche al Castello e in centro storico.

Grandi ospiti all'inagurazione

Inaugurata venerdì sera, 22 novembre, la 25Esima edizione di “Abbiategusto”, la rassegna nazionale enogastronomica, con il gusto della qualità. Novità dell’edizione 2024 il ritorno al padiglione Fiera, dove l’assessore alla partita Valter Bertani, ha inaugurato, assieme a tante autorità, una manifestazione di grande impatto e con numeri da record: quasi 20 rappresentanze di Cittaslow da tutta Italia, per proporre prodotti d’elite della nostra penisola.

Un parterre d’eccezione composto dal senatore Massimo Garavaglia, l’onorevole Umberto Maerna, la consigliera regionale Silvia Scurati e diversi sindaci del territorio, Marco Ballarini primo cittadino di Corbetta e Andrea Ceffa di Vigevano hanno partecipato al taglio del nastro.

“Un mese fa eravamo qui ad Abbiategrasso per omaggiato la terra con la tradizionale Fiera Agricola, con “Abbiategusto” ne festeggiamo i suoi frutti. Un binomio inseparabile che va proteggo e rafforzato” ha detto l’onorevole Maerna “Una manifestazione di grande valore, che esalta il nostro territorio, punto di forza della nostra Regione, un patrimonio da tutelare e valorizzare” ha aggiunto Silvia Scurati.

"La manifestazione che più ci rappresenta"

Poi la parola è passata al padrone di casa, il sindaco Cesare Nai:

“Forse la manifestazione che più ci rappresenta - ha sottolineato il primo cittadino di Bià – Un valore aggiunto per la nostra città. Oltre ad aver tagliato un traguardo importante , quello dei 25 anni, è stata una scelta lungimirante da chi, un quarto di secolo fa, ha pensato e ideato questa kermesse, edizione dopo edizione, divenuta un punto fermo del territorio nell’ambito dell’eccellenza enogastronomica. Poi questa edizione segna un altro momento significativo, il ritorno nel padiglione della Fiera cittadina”.

Un weekend dedicato alle eccellenze enogastronomiche. Qualità ed il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione

Ma non solo , tre sono i punti focali della città dove si sviluppa la manifestazione: Fiera, Castello e centro città, con la “Piazzetta del gusto” in piazza Marconi, resa ancora più accogliente dalle luminarie natalizie accese. Diversi gli eventi, gli espositori che hanno deciso di proporre le loro prelibatezze, i convegni, i laboratori , ma soprattutto buon cibo anche negli appuntamenti con il “Fuori Abbiategusto” , con la prima edizione di “Cultura è Gusto, Gusto è Cultura”, iniziativa di Confcommercio nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso : venerdì, sabato 23 novembre, dalle 11 alle 20; e domani , domenica 24 novembre, dalle 11 alle 19.

Il sipario su “Abbiategusto” calerà nella serata di domenica 24 novembre con la Cena di Gala al ristorante "Della Commenda" di Morimondo, Comune Cittàslow, con gli chef Paolo Maranti, Perndreca Gentjan e Mauro Gini in collaborazione con la premiata pasticceria Besuschio 1845; Andrea e Giacomo Besuschio presentano il dessert "passione cioccolato" frutto della continua ricerca nell'utilizzo di questa materia.