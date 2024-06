"A settembre tornerà la pista da sci in paese"

Tornerà la pista di sci a Turbigo. L'annuncio del sindaco.

Torna la pista da sci a Turbigo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Fabrizio Allevi nel corso dell'evento "Bella Rider", come sempre organizzato dallo Sci Club Turbigo e che da ormai 14 edizioni allieta la giornata dei molti partecipanti con feste e musica.

"Per me è sempre un grande piacere e un onore partecipare a questo evento - ha affermato il sindaco - Si tratta di una giornata importante, lo Sci Club è un gruppo affiatato e numeroso, un vero fiore all'occhiello per tutta Turbigo".

"Abbiamo annunciato che dal 20 al 22 settembre 2024 verrà installata nuovamente la pista da sci sintetica sulla salita delle scuole medie» le parole di Allevi. Che prosegue: "Come Amministrazione comunale daremo il nostro contributo come abbiamo sempre fatto, riteniamo che sia un avvenimento molto importante che richiama moltissima gente da Turbigo e non solo. Il tempo per fortuna è stato clemente e ci ha consentito di svolgere questa splendida giornata nel migliore dei modi".