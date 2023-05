A PuntoCerchiate la Pero art fest

Dal pomeriggio di domenica 21 maggio fino a tarda sera PuntoCerchiate si è animata con musica, arte, fotografia, teatro, bancarelle, esibizioni ed eventi culturali per PAF | Pero Art Fest.

La Pero Art Fest a PuntoCerchiate

E' stata una giornata all’insegna del divertimento, della socialità e dell’arte nelle sue più diverse declinazioni ma, soprattutto, della celebrazione di uno spirito di apertura e partecipazione, di condivisione di spazi, energie, valori e beni comuni capace di farsi moltiplicatore di possibilità, risorse e ricchezza per tutti.

L’evento ha infatti accolto, oltre a un mercatino di hobbisti, una proposta di street food, teatro, esibizioni di ginnastica ritmica, musica e momenti istituzionali, anche alcuni esiti virtuosi delle iniziative attivate negli ultimi mesi nell’ambito del Patto di collaborazione.

Il Patto di collaborazione per PuntoCerchiate, strumento di gestione condivisa di un bene comune che a oggi coinvolge il Comune di Pero, l’azienda speciale consortile CSBNO, le associazioni El Pueblo e Fotoclub 82, la musicista Simona Russo e l’Aula studio, da quasi due anni si impegna a far vivere uno spazio aperto alla cittadinanza, facendosi attivatore e catalizzatore delle energie positive che il territorio produce per restituire alla comunità momenti di condivisione, proposte di culturali, di approfondimento, formazione e socialità.

Uno spazio aperto alla cittadinanza

La prima festa del Patto di collaborazione per PuntoCerchiate ha dunque celebrato questo lavoro corale e i suoi risultati, ospitando la premiazione del concorso fotografico “Angolo di Pero”, la seduta di disegno dal vero degli artisti e allievi del corso di disegno avviato a febbraio e il saggio di chitarra dei partecipanti al corso di chitarra iniziato lo scorso ottobre. Tutte iniziative gratuite destinate alla cittadinanza, a cui si sono aggiunte, negli ultimi mesi, anche un corso base di fotografia digitale, un corso di pianoforte dedicato agli over 65, attività laboratoriali e proposte culturali.

L’ideazione e l’organizzazione di PAF ha coinvolto, oltre al Comune di Pero, altri soggetti del Patto di collaborazione (CSBNO, EL Pueblo, Simona Russo) e hanno collaborato alla realizzazione dell’evento anche alcune associazioni del territorio, con la loro presenza, con il loro supporto o con esibizioni e rappresentazioni (TantiQuanti, ASD Ginnika 2001, Protezione Civile, Avis Pero), oltre agli espositori, agli artisti e ai musicisti protagonisti del ricco programma di eventi.

Presentata la nuova biblioteca delle cose

Alla presenza dell’Amministrazione, durante PAF è stato presentato da CSBNO il progetto di CIP – Cose in Prestito, la nuova biblioteca delle cose che verrà inaugurata nel mese di giugno a PuntoCerchiate.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e Culturali Stefania Marano dichiara:

"L'evento realizzato domenica negli spazi interni ed esterni di PuntoCerchiate è stato il risultato dei sottoscrittori del Patto di collaborazione, che hanno condiviso la visione di valorizzare il bene comune come spazio di espressione artistica e di coesione sociale. Ringrazio gli organizzatori e tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere questa giornata indimenticabile ed invito a seguirci sui nostri canali per scoprire le prossime iniziative!"

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it