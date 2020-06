A Parabiago torna il cinema all’aperto

A Parabiago torna i cinema all’aperto: si riparte venerdì 26 giugno con “Il richiamo della foresta”.

Parabiago e il cinema all’aperto

Il film “Il richiamo della foresta”, venerdì 26 giugno, aprirà la stagione Summer Season di cinema all’aperto della città di Parabiago presso il campo sportivo Venegoni-Marazzini. Le proiezioni avranno inizio alle 21.30 con una programmazione ricca che interesserà tutti i venerdì nei tre mesi estivi e fino al 28 agosto. I biglietti, a costi calmierati, sono acquistabili direttamente sul posto oppure prenotabili al seguente indirizzo web: www.eventiparabiago.it

La collaborazione con l’Anteo

I film selezionati dall’Amministrazione sono stati scelti con la collaborazione dello Spazio Cinema Anteo di Milano per riprendere l’offerta cinematografica che dall’estate 2018 accompagna le serate dei parabiaghesi con la sola interruzione in tempo di emergenza. Novità di quest’anno è una APP scaricabile gratuitamente per tenersi aggiornare in tempo reale sulle date, proposte e poter acquistare direttamente i biglietti online.

Le parole del sindaco

“Poter offrire ai cittadini eventi estivi e riprendere la programmazione del cinema, è per noi un immenso piacere – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi – Dopo il periodo di chiusura ed emergenza, infatti, in tanti desideriamo tornare alla normalità, non sarà proprio così nell’immediato perché occorre mantenere i comportamenti di sicurezza acquisiti fino ad ora, ma sicuramente potremo riprendere la vita sociale con il rispetto della distanza di almeno un metro uno dall’altro. Con le dovute distanze, quindi, riprendiamo la vita della nostra comunità… vi aspettiamo!”.

La programmazione

GIUGNO

· 26 giugno IL RICHIAMO DELLA FORESTA

LUGLIO

· 3 luglio ODIO L’ESTATE

· 10 luglio 1917

· 17 luglio RICHARD JEWELL

· 24 luglio UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

· 31 luglio BAD BOYS FOR LIFE

AGOSTO

· 7 agosto DOLITTLE

· 14 agosto FIGLI

· 21 agosto SONIC – IL FILM

· 28 agosto JO JO RABBIT

