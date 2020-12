“A Natale, io acquisto in negozio”: testimonial il sindaco, il medico e il sacerdote FOTO

“A Natale, io acquisto in negozio”, via alla campagna del Comune di San Vittore Olona insieme a Confcommercio Legnano per sostenere i negozianti locali durante l’emergenza sanitaria.

“A Natale, io acquisto in negozio”, ecco l’iniziativa

Si chiama “A Natale, io acquisto in negozio” ed è la campagna promossa dall’Amministrazione comunale di San Vittore Olona insieme a Confcommercio Legnano per dare sostegno alle piccole attività presenti in paese e colpite dall’emergenza sanitaria. Tre i testimonial d’eccezione: il sindaco Daniela Rossi, la dottoressa Giuseppina Della Vedova (medico di base ora in pensione) e don Alain Youssoufa sacerdote del Camerun da anni in paese per studiare.

“Anch’io vivo la mia città…perchè voglio la mia città viva!” il motto dell’iniziativa. “Sostenere i negozi del nostro paese è un gesto concreto e importante per migliorare la qualità della vita di tutti noi, della nostra comunità – afferma Rossi – Rappresentano l’anima e l’identità del nostro paese e, insieme, possiamo rendere la nostra San Vittore Olona più stimolante, più vissuta e più sicura. I negozi di vicinato sono la tua famiglia, tienili in vita! Cari auguri di Buon Natale e sereno anno nuovo a tutti noi!”.

“Scegliamo, per i nostri acquisti, gli esercizi commerciali di San Vittore Olona – rilancia Della Vedova – E’ una possibilità di incontrare la gente del nostro paese; valorizziamo la competenza e la passione dei nostri commercianti, contribuiamo a sostenere l’economia locale e un paese più vivo. Cari saluti e auguri a tutti”.

E poi don Alain: “Per ci ancora non lo sapeva: venite a scoprire una bella iniziativa al fine di dare un sostegno notevole a tanti negozi e commercianti che ci propongono vari prodotti speciali per le nostre case. Tutti insieme, valorizziamo le persone e le attività che loro svolgono attorno a noi per il bene comune del nostro paese”.

Le foto:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE