A Magenta arriva un gigante della letteratura

Un appuntamento di rilievo internazionale che dà lustro alla città: perché mercoledì a Magenta arriverà il poeta bielorusso Dmitrij Strocev, un gigante della letteratura mondiale

Una figura di primo piano della letteratura mondiale

Ospite del centro culturale “Don Cesare Tragella” e dell’associazione Russia Cristiana, e con il patrocinio del Comune di Magenta, mercoledì 19 ottobre alle 21 sarà ospite di Casa Giacobbe il poeta bielorusso Dmitrij Strocev. Nato a Minsk nel 1963, una delle voci attualmente più rilevanti della letteratura bielorussa e internazionale, è poeta, interprete, saggista, editore. Organizza ormai da alcuni anni a Minsk il festival Pamezhzha (Confine), dove trovano spazio per dialogare alcune espressioni della cristianità. Arrestato per la sua fiera opposizione al regime, è riuscito ad uscire dal paese ed è attualmente impegnato in una serie di conferenze in tutta Europa.

Il senso dell'incontro

Dmitrij Strocev non verrà a Magenta solo per la sua espressività poetica, che pure si avrà la possibilità di ascoltare: l’incontro cercherà di capire le ragioni che portano un uomo, nell’Europa odierna, a lottare per la libertà e la giustizia fino a mettere a rischio la propria stessa vita. Vivere sempre con coerenza, dando testimonianza della propria fede e delle proprie ragioni, ha significato per Strocev grande sofferenza.

Cosa lo ha mosso, e continua a dargli forza? Cosa unisce e differenzia oggi i destini di Bielorussia e Ucraina, dopo le strade diverse prese dai due paesi a seguito delle sollevazioni di piazza nelle due capitali? E cosa invece rappresenta la Russia di Putin per Minsk?

L'incontro è a ingresso libero