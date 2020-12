A Legnano arriva “l’arte in vetrina” incentrata sul tema della Natività

A Legnano arriva “l’arte in vetrina”, la prima iniziativa facente parte del percorso “Mostre a Cielo Aperto”

A partire dalla giornata di domani, sabato 12 dicembre 2020, a Legnano prenderà vita la prima iniziativa facente parte del percorso “Mostre a Cielo Aperto”, incentrata sul tema della Natività. Grazie alla collaborazione fra l’assessorato alla Cultura e l’Associazione Commercianti, 30 copie di opere rinascimentali di celebri artisti, del calibro di Piero della Francesca e Mantegna, aventi la Natività come tema portante, verranno esposte nelle vetrine dei negozi della città fino al 10 gennaio del 2021.

“L’esposizione è nata per incentivare l’affacciarsi al mondo della cultura in luoghi non convenzionali, la mostra a cielo aperto potrà essere fruita passeggiando per le vie cittadine in dei luoghi che non sono i soliti, sempre nel rispetto delle regole dettate oltre che dai DPCM anche dal buon senso”