A giorni riprendono le attività dell'Uniter di Arese. Un ottobre ricco di attività aspetta i frequentatori dell'Università del Tempo libero e della Terza età.

L'Uniter di Arese riapre i battenti come ogni anno a settembre con le iscrizioni. Seguiranno, poi, corsi, conferenze e tutte le attività che finalmente riprenderanno in presenza, senza più restrizioni.

Dal 6 ottobre

L’Apertura dell’anno accademico avverrà ufficialmente giovedì 6 ottobre, con il messaggio di benvenuto da parte delle autorità comunali e del presidente dell’Uniter Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori presenterà il programma dei corsi, delle conferenze, i nuovi docenti e tutte le iniziative dell’Associazione per il nuovo anno.

Il 13 ottobre

Le conferenze vere e proprie prenderanno avvio il 13 ottobre con l’incontro All’ombra di Bach, in cui i relatori Ruggero Cioffi e Emiliano Vitali faranno compiere un viaggio virtuale sul grande compositore attraverso curiosità, ritratti, luoghi e oggetti, e qualche domanda ancora senza risposta.

Il 20 ottobre

Giovedì 20 ottobre Michele Amato celebrerà Vittorio Gassman, il grande Mattatore, a 100 anni dalla nascita fornendo un quadro della lunga attività, teatrale e cinematografica (per non parlare di quella televisiva) del grande attore, con qualche riferimento anche alla sua vita privata e attraverso alcuni filmati.

Il 27 ottobre

L’ultimo incontro del mese si terrà il 27 ottobre sulla Splendida Matera, in cui Giovanni Regiroli farà un racconto storico, sociale e turistico supportato da belle immagini sui Sassi, la Civita e le Chiese Rupestri della Gravina, inclusa la splendida e poco visitata Cripta del Peccato Originale.

Le iscrizioni per le attività

Le istruzioni per le iscrizioni e il programma delle tante attività sono consultabili sull'apposito sito oppure contattando la segreteria al numero 0227019311 o via mail all’indirizzo uniter@uniter-arese.it o recandosi in sede, in viale dei Platani, 6.