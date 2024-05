Domenica 26 maggio, dalle 11.30 fino a sera, torna PAF - Pero Art Fest, la seconda edizione della festa del Patto di collaborazione per PuntoCerchiate: un'intera giornata all'insegna del divertimento e della condivisione di spazi, idee ed espressioni artistiche, con musica, esibizioni, attività ludiche e sportive.

A fine mese torna Paf: la Pero art fest

Gli ambienti interni ed esterni di PuntoCerchiate, in via Matteotti 51 a Pero, torneranno ad accogliere artisti, artigiani, musicisti, atleti e associazioni, oltre a una mostra fotografica, un palco esterno, bancarelle di artigianato, una gaming zone diffusa, attività per bambini e street food.

Alle 11.30 e alle 17.00 nel salone centrale di PuntoCerchiate si esibiranno le ginnaste dell'associazione sportiva Ginnika 2001; alle 15.00, il salone accoglierà la premiazione del concorso fotografico "Pero: I luoghi del cuore”, organizzato dall'associazione Fotoclub82 nell'ambito del Patto di collaborazione.

Il saggio degli allievi

Dalle 16 il palco esterno ospiterà il saggio degli allievi del corso di chitarra classica organizzato dall'associazione El Pueblo nell'ambito del Patto di collaborazione; alle 18.00 si esibiranno Simona Russo & Friends (Simona Russo - pianoforte, Luis Zerega - pianoforte, Federica Garieri - violino, Gennaro Ravano - clarinetto, Pino Celia - tromba, Dario Merati - sax/flauto, Eliana Sanna - mezzo soprano, Stefania Raso - corno), con il concerto "Musica per tutti i gusti" e, per concludere, dalle 19.00 aperitivo con il DJ set di Mr Cloud di Trashmilano.

Nelle sale interne della biblioteca, nel corso della giornata, saranno proposte attività ludiche dedicate ai più piccoli, mentre negli spazi esterni saranno allestite zone dedicate allo street food e agli stand di hobbisti e associazioni.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it