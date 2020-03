Ztl: possibile accedere dal varco di via XXV Aprile a Legnano.

Il Commissario straordinario del Comune di Legnano, Cristiana Cirelli, ha firmato un’ordinanza che sospende temporaneamente la rilevazione automatica delle infrazioni relative all’accesso dei veicoli alla Ztl attraverso il varco di via XXV Aprile. Fino al 15 aprile, il varco potrà essere utilizzato nei casi di necessità per cui è autorizzata la circolazione dalla normativa emessa in relazione all’emergenza sanitaria. Coloro che accederanno alla Ztl dovranno avere con sé l’autocertificazione da esibire in caso di controlli.

Lo scopo

Il provvedimento ha lo scopo di facilitare l’assistenza, da parte di familiari e organismi assistenziali, alla popolazione messa particolarmente in difficoltà dalle misure prese per contenere il Coronavirus, evitando appesantimenti burocratici determinati dalla necessità di richiedere autorizzazioni preventive.

