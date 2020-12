Zampognari per le vie e le Rsa di Legnano FOTO e VIDEO

Zampognari per le vie e le Rsa di Legnano.

L’iniziativa, promossa dalla Casa del volontariato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per portare un po’ di gioia e spirito natalizio a queste festività segnate dalla sofferenza e dalle restrizioni dovute alla pandemia, è andata in scena ieri, domenica 20 dicembre 2020.

I due musicisti hanno attraversato il centro e i quartieri Oltrestazione e Oltresempione, e hanno portato le proprie note anche nei cortili delle residenza per disabili di Mazzafame e della Rsa Sant’Erasmo di corso Sempione.

