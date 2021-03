WhatsApp e Instagram down in varie parti d’Italia

WhatsApp, Instagram e Facebook stanno avendo problemi di funzionamento in varie parti d’Italia

Aggiornamento delle 19.10

La situazione pare stia rientrando nella normalità

I problemi a WhatsApp e Facebook

Dalle 18.30 in varie parti d’Italia si registrano problemi con WhatsApp, Facebook e Instagram: milioni di cellulari non sono in grado di inviare e ricevere messaggi, oltre che risulta impossibile accedere alle varie piattaforme. Il problema non è solo italiano, ma si sta registrando in varie Paesi del mondo