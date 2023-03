Weekend di vandalismi in centro: subito individuati i colpevoli

Subito individuati i responsabili degli episodi di vandalismo che hanno caratterizzato l'ultimo fine settimana in centro a Magnago.

Vandalismi in centro: 40enne danneggia un'auto parcheggiata in piazza Italia

L'attività della Polizia Locale ha permesso di "acciuffare" gli individui che sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 hanno danneggiato due auto e una vetrina, entrambi probabilmente frequentatori dei bar del paese e per questo anche "alterati". Il primo brutto episodio è accaduto sabato quando un uomo di 40 anni ha vandalizzato un’auto parcheggiata in piazza Italia.

Ragazzo, dopo una lite, sfoga la propria rabbia contro un'auto e una vetrina

Il secondo, invece, è accaduto nella tarda serata di domenica, a seguito di una lite avvenuta in centro a Magnago. Un ragazzo, dopo un diverbio, si è allontanato e successivamente è tornato sul luogo munito anche di un coltello. Dopo essere stato convinto dagli amici a rinunciare a farsi giustizia da solo, ha sfogato in altra maniera la propria rabbia, non è chiaro se a mani nude o impugnando un altro oggetto contundente. L'individuo se l'è presa con un'auto parcheggiata, della quale ha danneggiato la parte posteriore, tra cui il lunotto, e ha sfondato la vetrina di un esercizio commerciale che sorge tra piazza San Michele e piazza d'Armi.

Alla Polizia Locale è bastato guardare i filmati delle videocamere di sorveglianza

"Ci hanno avvisato i vicini la mattina di lunedì e ci hanno detto che nella notte si sono sentite un po’ di urla - fanno sapere dalle Onoranze funebri Gambaro - All'interno del negozio non abbiamo trovato alcun oggetto, che fosse un sasso o altro".

Agli agenti guidati dalla comandante Paola Portaluppi è stato sufficiente visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in centro per individuare i responsabili. Il ragazzo colpevole di aver perso le staffe domenica era tra l'altro già noto alle autorità e ha già a proprio carico un'accusa per reati simili.

Denunciati i colpevoli, che nel frattempo si sono offerti di pagare i danni causati

Immediata è scattata le denuncia dei diversi proprietari danneggiati. Proprio per questo la Polizia Locale magnaghese ha provveduto a consegnare ai Carabinieri i filmati in cui si possono riconoscere i colpevoli, che nel frattempo si sono offerti di pagare i danni causati. La speranza è che gli episodi, e la relativa immediata individuazione, possano servire da monito per chi volesse imitare o ripetere atti del genere.