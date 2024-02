Sono ancora sconvolti per quanto accaduto i due fratelli di Legnano, Federico e Guido D'Aria, che si trovavano in un B&B a Napoli e sono rimasti travolti da fango e acqua alla rottura di una tubatura.

Voragine in strada a Napoli, salvi due fratelli di Legnano

Erano circa le 4.30 quando in via Solimena nel quartiere del Vomero a Napoli si sono sentiti dei boati e un crollo improvviso causato dalla rottura di una tubatura: ad avere la peggio due persone che si trovavano in macchina in strada finiti nella voragine che si è aperta e la famiglia D'Aria che si trovava nel Bed & breakfast.

I due giovani di Legnano stavano dormendo quando hanno sentito un forte boato e subito dopo una parete della stanza è crollata e loro sono stati sbalzati giù dal letto dall'acqua e dai detriti. Non hanno fatto in tempo ad accorgersi di nulla che si sono trovati sotto shock e al freddo. Poco dopo sono arrivate le ambulanze che li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti.

immagine d'archivio