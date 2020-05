Volto schiacciato sotto una pressa: operaio grave in ospedale

Volto schiacciato sotto una pressa: operaio di 54 anni grave in ospedale al Niguarda.

Questa mattina, martedì 12 maggio, poco prima delle 10, un uomo di 54 anni si è ferito mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Volta a Rosate. L’uomo è rimasto con il volto schiacciato da una pressa. Immediato l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Intubato e poi portato in elisoccorso in codice rosso al Niguarda. Con i carabinieri, a supporto, anche agenti dell unione di Polizia locale dei Fontanili.

