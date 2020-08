Volpino rimane incastrato in una grata: salvato dai pompieri FOTO

Volpino rimane incastrato in una grata a Rho: salvato dai pompieri.

E’ rimasto con una zampa in una grata e non riusciva a liberarsi. E’ quello che è successo ieri pomeriggio, giovedì 6 agosto, ad un volpino. Il cane stava passeggiando in via Capuana a Rho con la padrona quando è successo l’incidente. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che si sono dovuti reinventare per salvare il cucciolo. Dopo alcuni minuti di lavoro i pompieri sono riusciti nel loro intento: salvare il volpino. Il cane non ha dovuto neanche essere portato dal veterinario perché stava bene.