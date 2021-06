Volpe morta sul ciglio della strada a Passirana, frazione di Rho: è stata strozzata da due lacci di ferro.

Volpe morta sul ciglio della strada: è stata strozzata da due lacci di ferro

Domenica 11 giungo alle 19.20 in via Settembrini a Passirana, frazione di Rho, è stata trovata una volpe morta.

L’animale, un esemplare di femmina adulta, si è buttata in strada perché non riusciva a respirare. La volta aveva infatti due lacci di ferro al collo, probabilmente una trappola per lupi. L’animale è stato soccorso in mezzo alla strada grazie alla prontezza di Aurora Ceriani: «All’inizio ho pensato si trattasse di un cane, qualcuno le aveva messo accanto una bottiglia dell’olio per non far avvicinare le macchine».

Vani i tentativi della donna di prestare aiuto alla volpe. «Era morta da poco perché era ancora calda - ha detto Ceriani- Insieme a un’altra ragazza l’abbiamo portata dalla strada al marciapiede accanto. Sono rimasta lì fino all’arrivo dell’Ats di Magenta che ho chiamato. Subito dopo sono andata a fare denuncia alla Polizia metropolitana. Non era una semplice trappola perché aveva un nodo tra i due lacci, queste cose

non dovrebbero succedere». Ora è caccia ai responsabili.