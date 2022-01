Volontariato in lutto per la scomparsa di Eugenia Belloni

Acvo

Venerdì 7 gennaio 2022 è scomparsa Eugenia Belloni, socia dell'Acvo (Associazione Collaboratrici volontarie dell'ospedale di Legnano), onlus della quale è stata presidente per ben 27 anni. Durante la sua presidenza, il Comitato Collaboratrici volontarie dell’ospedale di Legnano - diretto discendente delle Patronesse, nato, all’interno dell’ospedale, da un’idea di Settimia Croci Candiani per rispondere alle esigenze di assistenza dei ricoverati bisognosi - si è trasformato in associazione, iscritta al Registro generale del volontariato della Lombardia fin dal 1989. "La ricorderemo tutti con affetto, stima e riconoscenza per l'esempio e per il grande lavoro svolto in tanti anni di servizio" commenta Miriam Valsecchi, socia e membro del Consiglio direttivo dell'Acvo.