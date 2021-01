Intervento del Comune di Gaggiano con alcuni volontari e la società Sasom per rpulire i fossi lungo la strada che da Fagnano porta a Cisliano

Volontari puliscono i fossi delle campagne di Gaggiano

Nel fine settimana, con la collaborazione di alcuni volontari e con la società Sasom, il Comune di Gaggiano ha effettuato un primo intervento di pulizia dei fossi e delle rive sulla strada che dalla frazione di Fagnano attraversa le campagne verso il comune di Cisliano.

“L’abbandono dei rifiuti nei fossi e nelle campagne del nostro territorio è un fenomeno che ogni volta colpisce per il disprezzo che un manipolo di incivili ha verso l’ambiente, un fenomeno al quale non ci si deve mai abituare commenta l’assessore all’Ambiente Marzia Zucca – Durante i normali controlli del territorio e grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, vengono effettuati interventi simili, il più delle volte di portata inferiore, ed in alcuni casi i responsabili vengono individuati e multati”.

L'assessore prosegue: "I cittadini sono parte attiva in questa lotta contro gli incivili: segnalare gli abbandoni o situazioni sospette ci aiuta. Verranno comunque inaspriti i controlli e gli interventi, perché situazioni simili non sono più accettabili. Non è stato possibile, dato anche le condizioni climatiche, completare tutto il lavoro: nella zona indicata sono previsti quindi ulteriori interventi nel breve periodo e con condizioni climatiche più consone, per ripulire tutta l'area".