Volatile incastrato in un pluviale salvato dai pompieri

Volatile bloccato nel pluviale di una casa di Furato, frazione di Inveruno. Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Volatile bloccato nel pluviale

I residenti si sono subito accorti che qualcosa era rimasto bloccato nel pluviale della loro abitazione. Hanno poi scoperto che si trattava di un uccello e hanno chiesto aiuto. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, domenica 25 luglio 2021, in via Alfieri a Furato, frazione di Inveruno.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: seguendo le indicazioni degli abitanti, hanno individuato dove si trovava il volatile. E sono riusciti a metterlo in salvo in breve tempo. L'uccello è stato poi consegnato alla Lipu di Magenta per le cure del caso.