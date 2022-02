Volano pezzi di amianto dal capannone abbandonato dell'ex Muller

Problemi in via Ratti, nel capannone dell'ex Muller a causa del forte vento

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Rho

Il forte vento ha scoperchiato una parte dello stabile abbandonato

Il forte vento della mattinata di oggi scoperchia il tetto dell'ex Muller di via Ratti a Rho facendo volare particelle di amianto ovunque. E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Rho per mettere in sicurezza la copertura dell'ex ditta che confina con la Statale 33 del Sempione ormai abbandonata da diversi anni.

Dai topi all'erba alta ai senza tetto che dormono nell'ex capannone, tanti i problemi

Dai topi all'erba alta, dall'amianto ai senzatetto che dormono all'interno dello stabile. Sono diversi i problemi che riguardano un'area di proprietà privata dove sarebbe dovuto sorgere un piccolo supermercato per i residenti della zona. Area che, invece, è abbandonata da anni senza che nessuno esegue interventi per la messa in sicurezza

Le lamentele dei residenti della zona

L'area dell'ex Muller di via Ratti è da tempo oggetto di lamentele da parte dei residenti della zona che in passato hanno anche effettuato una raccolta di firme che sono state protocollate in Comune per chiedere una maggiore sicurezza in modo particolare dal punto di vista sanitario

Come mai il tetto in amianto non è mai stato rimosso?

Una delle domande che i cittadini che abitano nel quartiere si fanno è la seguente. Ma i proprietari dell'area sono mai stati sanzionati dall'amministrazione comunale per la mancata messa in sicurezza dell'area? E come mai quel tetto in amianto, tutto rotto, che copre il vecchio capannone, non è mai stato rimosso?