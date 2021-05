Vogliono prelevare… ed entrano al bancomat con la macchina

Una coppia di anziani voleva prelevare… ed è entrata al bancomat con la macchina

Una coppia di anziani questa mattina, martedì 11 maggio, si è resa protagonista di un insolito incidente.

I due stavano percorrendo una auto corso Europa a Rho quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sono finiti con l’auto in prossimità dell’Unicredit sotto i portici sfondando la siepe.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Rho per i rilievi.