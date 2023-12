Vive in un alloggio comunale con 22 gatti e un cane segregato in bagno

Vive in un alloggio comunale, una housing sociale, del Comune di Rho insieme a 22 gatti e un cane, tenuto segregato nel bagno in quanto non va d'accordo con i felini.

Operazione congiunta tra Asl Veterinaria, Carabinieri e Polizia Locale

Si è svolta nelle prime ore del pomeriggio di venerdì l'operazione congiunta portata a termine da ASL, Carabinieri e Polizia Locale di Rho nell'appartamento di proprietà del comune dove una donna viveva insieme a 22 felini e un cane.

I felini vivevano in condizioni precarie

I mici, cuccioli, mezzanini e adulti venivano tenuti in condizioni precarie da parte della donna, una che persona da tempo vive in situazione di grave malessere, una donna che, non ha mai chiesto aiuto a nessuno. I gatti non sono sterilizzati e non sono vaccinati e hanno vissuto in promiscuità e qualche gatta potrebbe essere gravida.

Un recupero difficoltoso quello dei volontari di Dimensione Animale Rho

Per recuperare i felini sono stati chiamati i volontari dell'associazione animalista Dimensione Animale Rho che si occupano del gattile comunale di via Turati. "Il recupero è stato difficoltoso - afferma Paola Barbieri responsabile del gattile rhodense - ed è stato reso possibile solo dopo ore e ore di pazienti e audaci tentativi da parte di una squadra di nostri volontari e del responsabile del canile sanitario di Sedriano."

I gatti trasportati al gattile di via Turati

Dopo essere stati catturati i 22 gatti sono stati trasportati al gattile di via Turati " Ora sarà necessario procedere al più presto con test fiv e felv e con altri esami utili ad escludere malattie come Parvovirosi, Giardia o altro. Nel frattempo devono rimanere isolati dagli altri gatti e monitorati"

L'appello di Dimensione Animale Rho

Responsabili dell'associazione animalista rhodense che ora lanciano un appello ai cittadini "I gatti presenti nella nostra struttura sono veramente tanti, 53 esemplari - afferma Paola Barbieri - chi volesse aiutarci, può farlo donandoci cibo umido per adulti e cuccioli, sabbietta agglomerante, front line spray e nemex, oppure facendo una donazione venendoci a trovare in Gattile