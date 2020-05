Vittuone piange Bruno Carollo, coordinatore della Protezione Civile

Si è spento ieri, domenica 17 maggio, Bruno Carollo, storico coordinatore della Protezione Civile di Vittuone.

Vittuone piange Bruno Carollo

Carollo è stato vittima di un malore nella sua abitazione. Nonostante il trasporto in ospedale per lui non c’è stato nulla da fare. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il sindaco Stefano Zancanaro: “Grazie per quello che hai fatto per la tua amata Protezione Civile e per Vittuone”, ha detto il primo cittadino.

