Vitello finisce nell’Olona: arrivano contadini, Polizia Locale e pompieri

Due vitelli sono scappati da un’azienda agricola nella zona dei mulini di San Vittore Olona, poi uno è finito nell’Olona, l’altro fino a Canegrate. E’ quanto successo questa mattina, martedì 16 marzo 2021. I due animali si sono allontanati dal recinto e hanno iniziato a girovagare lungo la strada. Alcuni passanti, vista la scena, hanno subito allertato il 112.

L’intervento

Uno dei due piccoli bovini è finito in acqua, all’altezza del Mulino Montoli. L’altro è arrivato fino in via Toti, a Canegrate. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia Locale di San Vittore Olona-Canegrate, con loro anche alcuni agricoltori della zona e anche i Vigili del Fuoco. In poco tempo l’animale è stato riportato in salvo. E i vitelli riconsegnati al legittimo proprietario.