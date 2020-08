Violento scontro tra un’automobile e una moto questa mattina a Rescaldina: ad avere la peggio è stato il centauro di 42 anni trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano

Il violento scontro

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8.30 lungo via Dante. L’impatto ha riguardato una automobile e una moto ed è stato così violento da far scattare la macchina dei soccorsi in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Legnano, sono giunte un’ambulanza e un’automedica: i soccorritori hanno prestato al ferito di 42 anni le prime cure direttamente sul posto, poi l’hanno messo su una barella e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME PAGE