Violento scontro tra un’auto e una moto: scattano i soccorsi

Un’auto e una moto si sono scontrate nel tardo pomeriggi di oggi, giovedì 22 ottobre, intorno alle 18.30 lungo via fratelli Bandiera a Pero, nei pressi della tangenzialina. Sul luogo dell’incidente, per prestare soccorso ad un 42enne rimasto coinvolto nel violento sinistro, sono accorse a sirene spiegate un’ambulanza e un’automedica. Il personale del 112, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato l’uomo in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale di Pero.

