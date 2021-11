Violento scontro tra un'auto e una moto lungo la Statale

Incidente

Ferito un uomo di 44 anni in un incidente di questa notte a Gaggiano

Lo scontro tra l'automobile e la moto è stato violento e ad avere la peggio è stato il centauro 44enne portato d'urgenza all'ospedale San Carlo

Lo scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto questa notte, venerdì 19 novembre, intorno alle 3.20 lungo la Strada statale 494 che collega Abbiategrasso a Trezzano sul Naviglio, nel territorio del Comune di Gaggiano. Per cause in fase di accertamento, una automobile e una moto si sono scontrate e l'urto è stato molto violento. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sono sopraggiunte due ambulanze. Le attenzioni si sono concentrate sul centauro 44enne e fortunatamente, dopo le prime cure direttamente sul posto, le sue condizioni sono leggermente migliorate: caricato in ambulanza, è stato portato all'ospedale San Carlo