Violento scontro tra moto e bici: due uomini molto gravi

Grave incidente sulla Provinciale 170 a Marcallo con Casone: un centauro 42enne ed un 26enne in bicicletta si scontrano. Sono entrambi in gravi condizioni

Gravissimo incidente alle 19 di ieri lungo la Provinciale 170 a Marcallo con Casone: a scontrarsi violentemente sono stati un motociclista di 42 anni ed un ragazzo di 26 anni in bicicletta. Entrambi sono stati sbalzati a terra, in condizioni apparse subito gravi. Sul posto sono infatti arrivati diversi mezzi di soccorso: le ambulanze della Croce Bianca di Magenta e del Cvps di Arluno e l'elisoccorso. Ad entrambi i pazienti è stato assegnato un codice rosso, che indica una condizione molto critica: il motociclista è stato portato in elicottero al Niguarda, il ciclista è stato condotto all'ospedale di Legnano. Sul posto i carabinieri di Abbiategrasso, che hanno fatto chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro per le operazioni di soccorso e che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.