Violento scontro tra due auto: due feriti

È di due feriti in codice giallo il bilancio dell' incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 marzo, sulla provinciale 494 ad Abbiategrasso.

Scontro tra auto: due donne in ospedale

Il violento scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenuto poco dopo le 16 in prossimità della rotonda all'intersezione con via Mereghetti. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, allertate in codice rosso, e l'automedica. A bordo dei mezzi, uno dei quali è finito con le ruote all'aria, due donne: una di 46 e una di 71 anni. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dagli operatori dai soccorritori, entrambe sono state trasportate in codice giallo ai Pronto soccorso degli ospedali Humanitas e San Carlo.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

A rilevare l'incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina. Sul posto i Vigili del fuoco del vicino distaccamento di Abbiategrasso.