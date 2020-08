Violento scontro tra due auto a Busto Garolfo

Violento scontro tra due automobili a Busto Garolfo: due i feriti, tra cui un uomo di 90 anni

Il violento scontro

L’incidente è avvenuto alle 13 in via Busto Arsizio di Busto Garolfo. Un impatto violento che ha interessato due automobili e fatto scattare l’allarme in codice rosso: sul posto si sono recati, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano, anche un’ambulanza della Croce rossa di Legnano. I due feriti, un ragazzo di 28 anni e un uomo di 90, sono stati medicati inizialmente sul posto e fortunatamente le condizioni di entrambi sono risultate meno gravi di quanto temuto inzialmente: poi sono stati trasportati all’ospedale di Legnano

