Violento schianto alla rotonda, gravi due ragazzini

Violento schianto al rondò: coinvolte tre persone

Un grave incidente si è verificato poco prima delle 19 di oggi, giovedì 1 luglio 2021, al rondò tra via Podgora e la strada provinciale per Inveruno. A scontrarsi un'auto e una moto. Tre le persone coinvolte, tra cui due ragazzini di 13 e 14 anni. Sul posto, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze della Croce rossa di Legnano, arrivate in codice rosso, l'automedica e l'elisoccorso. Sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Stando ai primi riscontri, le condizioni dei feriti - i due giovanissimi in scooter - sarebbero gravissime.