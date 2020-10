Violento impatto tra uno scooter e un’auto: centauro sfondata e piegata il cofano della macchina FOTO

Incidente a Parabiago di fronte alla discoteca Empyre: scontro auto e moto.

Violento impatto tra uno scooter e un’auto: centauro sfondata e piegata il cofano della macchina

Il violento impatto tra uno scooter e una Suzuki Vitara all’incrocio tra via Filarete e via Alcide De Gasperi poco dopo le 7 di oggi, giovedì 8 ottobre, è costato caro al centauro che con il suo scooter ha letteralmente sfondato e piegato il cofano della Vitara.

Rimasto a terra privo di sensi è stato soccorso dai Volontari della Croce rossa e portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente , anche i Carabinieri.

Al momento la strada è stata chiusa per fare i rilievi e si stanno verificando lunghe code in prossimità della zona interessata dall’incidente.