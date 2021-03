Viola la quarantena: multato dalla Polizia Locale.

Viola la quarantena e viene beccato dai vigili

Nel corso dell’ultimo fine settimana in zona arancione scuro, gli agenti del Comando di corso Magenta hanno rafforzato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure anti Covid. Particolare attenzione è stata posta sulle aree interessate dalla cosiddetta movida nel centro cittadino e nelle aree di aggregazione, soprattutto in prossimità dei locali. I servizi sono stati svolti in forma congiunta con il Commissariato di Polizia di Stato e con l’ausilio di personale in borghese. Nove le sanzioni: una per violazione di quarantena nell’ambito dei controlli domiciliari, otto per violazione di spostamento dal comune di origine. Nessuna sanzione è stata invece elevata a esercizi commerciali.

Prosegue l’educativa di strada con Jump around

Nel fine settimana è stata presente nel centro cittadino anche l’unità mobile per il progetto di educativa Jump around. Gli operatori, presenti per la terza settimana consecutiva, hanno preso contatto con 25 giovani con cui è stata svolta attività di informazione relativamente all’uso corretto delle mascherine e sui rischi connessi all’uso dell’alcol e delle sostanze stupefacenti.

Il punto sui contagi in città: i positivi sono 246

I dati epidemiologici della scorsa settimana in città registrano un aumento della media quotidiana di contagi dai 18 della prima settimana di marzo a quasi 20. Da notare che l’aumento dei casi, rispetto alla settimana precedente, è concentrato nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Quella appena trascorsa è risultata la settimana con più contagi del 2021 (136 contro i 121 della settimana precedente). I cittadini legnanesi che risultano positivi sono 246: 233 sono al proprio domicilio, gli altri 13 sono invece ricoverati.