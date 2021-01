Vincita a Robecco, sorpresa per l’edicolante VIDEO

Vincita a Robecco, sorpresa per l’edicolante. Daniela Pastori si è emozionata per la vincita nella sua edicola-ricevitoria. “Lo scopro da voi”, dice alla nostra giornalista, prima di raccontarsi in una videointervista.

Vincita a Robecco, sorpresa per l’edicolante

Tra i tre “5” da 26.891,20 euro ciascuno, realizzati in Lombardia, uno è riconducibile a Robecco sul Naviglio, nell’edicola del Ponte in via Adua 20, gestita da 12 anni da Daniela con la sorella.

“Tante giocate”

Controllando nei tabulati, ha verificato la vincita, che bissa quella dell’agosto 2018. Nessuna idea sul vincitore, dato che l’edicola è di passaggio e sono state molte le giocate di questi giorni.

Torna alla home