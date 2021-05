Vincita di 50mila euro a Casate

Vincita di 50mila euro al Bar Tabaccheria Bottazzi di Casate, frazione di Bernate Ticino.

Vincita, la fortuna fa tappa al bar

A Casate, frazione di Bernate Ticino, nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio 2021, sono stati vinti ben 50mila euro. E’ successo nel bar tabaccheria Bottazzi, con una giocata da 20 euro al maxi Miliardario. Il titolare dell’esercizio Oscar Bottazzi commenta: “Non è la prima volta che da noi ci sono vincite grosse, purtroppo però lo Stato si trattiene il 20% della vincita, così il fortunato vincitore riceverà un bonifico da LottoMatica di 40mila euro”.

Chi è il fortunato cliente?

Non si conosce il nome del vincitore, ma il gestore del bar dice che non è un residente, ma un cliente di passaggio, che transita spesso da Casate e ogni volta gioca a qualche cosa. “Anche il 14 marzo scorso abbiamo avuto una vincita da 50mila euro, sempre col maxi Miliardario e negli ultimi anni anche due vincite da 100mila e 160mila sempre di clienti che venivano da fuori” chiosa Oscar. “Noi gestori non guadagniamo niente sulle vincite dei giocatori e anche quello che prendiamo da Lottomatica, per la vendita dei gratta e vinci e le giocate è una cifra irrisoria. Si guadagna un pò di più con le slot machine, il bar Bottazzi ne ha 7, ma da ottobre scorso sono ferme, per problemi di Covid e speriamo che ce le lascino riaprire a luglio” spiega la sorella Viviana Bottazzi.