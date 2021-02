Gioco VinciCasa di Win for Life: centrato ad Abbiategrasso un “5” che vale l’acquisto di una casa su tutto il territorio italiano oltre a 200mila euro

VinciCasa: vinti ad Abbiategrasso 200mila euro e una casa

Nell’estrazione di sabato 30 gennaio è stata vinta una casa oltre 200mila euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato ad Abbiategrasso (MI) presso il punto vendita Sisal Bar Centrale situato in via Matteotti 58; la combinazione vincente: 3, 7, 16, 20, 40. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 154 le case assegnate. La Lombardia ha assegnato in totale 23 case, posizionandosi seconda per numero di vincite dopo il Lazio.

Quali sono i premi

Il premio di prima categoria -5 numeri su 40- è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

Quando avviene l’estrazione:

Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.