Villetta in fiamme a Cornaredo: pompieri in azione

Paura in via Isola Bambina a Cornaredo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, per una villetta in fiamme. Il rogo ha coinvolto l’ultimo piano dell’abitazione. Sul posto i pompieri che hanno domato le fiamme. Molto fumo ma fortunatamente nessun ferito.

