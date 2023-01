Villetta in fiamme, arrivano in pompieri

Villetta in fiamme a Turbigo.

Fiamme nella villetta

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio 2023, intorno alle 13.30. In una villetta che si trova in via Liguria a Turbigo, è infatti scoppiato un incendio. Fumo e fiamme hanno iniziato a fuoriuscire dall'abitazione, venendo visti da tutta la zona. Subito i residenti hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e quelli da Rho. In pochi istanti le fiamme sono state domate ed è in corso la quantificazione dei danni.