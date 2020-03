Incendio in una villetta nei pressi della palestra a Vermezzo con Zelo: quattro mezzi dei Vigili del fuoco sul posto, nessun ferito.

Villetta a fuoco a Vermezzo con Zelo

Fuoco da una abitazione in via Duse a Vermezzo con Zelo. I fatti si sono svolti nella serata di ieri: secondo le prime ricostruzioni si tratta di una villetta nei pressi della piscina. L'incendio è stato piuttosto esteso, con danni ingenti alla struttura. Sul posto per domare le fiamme sono giunti quattro mezzi dei Vigili del fuoco. Le persone all'interno dell'abitazione sono riuscite ad uscire da essa senza riportare danni. Un forte odore è stato percepito in tutto il paese, con il fumo ben visibile anche da lontano.