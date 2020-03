Villa Litta, prosegue la sistemazione del parco storico e il restauro d’una parte dei giochi d’acqua nella residenza di Lainate, in attesa della riapertura al pubblico.

Villa Litta, lavori nel parco storico

L’emergenza Coronavirus non ha fermato migliaia di lavoratori che, ogni giorno, continuano nel loro impegno. Tra questi ci sono anche i giardinieri e gli operai della Villa che stanno sistemando le piante del Parco storico. Paola Ferrario, Conservatore del Museo il Ninfeo di Villa Litta, ha spiegato meglio in cosa consistono i lavori. “Avevamo già iniziato a togliere le impalcature della carpinata; l’abbiamo rimossa dopo oltre 10 anni, per lasciare l’architettura vegetale in tutto il suo splendore. Si era completata nel mese di aprile 2008 una fase importante nella riqualificazione del parco storico con il recupero della carpinata: numerosi alberi sono stati piantati attenendosi ai principi del restauro conservativo sia dal punto di vista storico/filologico che botanico”. L’articolo completo sul numero di Settegiorni in edicola o sull’edizione sfogliabile.

