Si è spenta a 66 anni suor Giulia Gazzardi, missionaria in Burundi. A dicembre la realizzazione dell’asilo intitolato ad Angela Vailati.

Villa Cortese piange suor Giulia: era missionaria in Burundi

Villa Cortese in lutto per la scomparsa di suor Giulia Gazzardi. La religiosa, 66 anni, era missionaria in Africa, precisamente in Burundi. Nel piccolo Paese, incastrato tra Ruanda, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania, la suora prestava la propria opera nella comunità di Rusamaza, con la quale i villacortesini avevano instaurato un ponte di solidarietà con il tramite del Vispe (Volontari per la solidarietà).

Lo scorso anno, in paese erano stati raccolti i 7mila euro necessari alla costruzione di un asilo nella località burundese, struttura che era stata intitolata alla «Signora Angela», ossia Angela Vailati, storica ostetrica di Villa Cortese che ha fatto nascere generazioni di villacortesini tra la fine degli anni ’50 e il 1986.

A ricordarla è don Maurizio Toia, parroco di San Vittore, che questa mattina ha suonato la campana a lutto per lei: “La campana a lutto suonata poco fa, annuncia la morte di suor Giulia Gazzardi, la nostra missionaria in Burundi, colpita dal virus e deceduta questa notte.Non trovo miglior commento che nel Vangelo: ‘Nessuno ha amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici’.Grazie suor Giulia per il dono totale di te alla tua gente. Da tutti un’Ave Maria per lei”

