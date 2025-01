Villa Cortese piange Giacomo Peri, numero uno della Protezione civile

Villa Cortese piange la scomparsa di Giacomo Peri, presidente della sezione locale della Protezione civile. Aveva 73 anni.

Un esempio di altruismo

Tutti lo ricordano per il suo impegno in favore della comunità, alle prese non solo con l'assistenza alle persone ma anche al territorio stesso. Ne è stato un esempio il periodo della pandemia, quando si è speso in prima persona per aiutare il prossimo. Mancherà a tanti Giacomo Peri, il presidente del nucleo di Protezione civile di Villa Cortese che è venuto a mancare in queste ore all'età di 73 anni.

L'annuncio della scomparsa

A darne l'annuncio è stato direttamente il Comune:

"Il sindaco e l'Amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Villa Cortese, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo Peri, presidente della Protezione Civile del paese. Le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla moglie, a tutti i famigliari e ai tanti amici. Grazie di tutto Giacomo"

Domani pomeriggio si terranno i funerali

Il funerale si terrà sabato 4 gennaio, alle 16, nella Chiesa di Villa Cortese e sarà preceduto dal santo rosario alle 15.30.