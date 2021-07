Villa Cortese piange Camillo Bonacina, vicesindaco nei primi anni '90

Villa Cortese dà l'addio a Camillo Bonacina, 73 anni.

Villa Cortese saluta il suo "gigante buono"

L'uomo, ricordato come un "gigante buono" dal cuore grande e dalla simpatia travolgente, era molto conosciuto anche per aver rivestito il ruolo di vicesindaco nei primi anni ‘90 con il sindaco leghista Cristiano Cozzi. A ricordarlo con estremo affetto il gruppo NuovaMente Villa. «Questa mattina (giovedì 22 luglio 2021, ndr) è venuto a mancare un nostro leale sostenitore, ma prima di tutto un caro amico. Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento così difficile. Un forte abbraccio ad Elena, Giuliana e Matteo. Ciao Camillo, fai buon viaggio».

Il funerale sarà celebrato sabato 24 luglio

Il funerale di Bonacina sarà celebrato domani, sabato 24 luglio, alle 9.30 alla chiesa provvisoria di via Marconi e saranno preceduti dalla recita del Rosario con inizio alle 9.10.