Vigili e cani antidroga al lavoro nei parchi

I vigili di Parabiago, gli uomini della Guardia di Finanza e le unità cinofile al lavoro nella serata di ieri a Parabiago.

Controlli nei parchi

Il personale della Polizia Locale di Parabiago è stato impegnato ieri sera nel servizio serale insieme ai militari della Compagnia di Guardia di Finanza di Legnano e del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di no intervenuto con n° 2 unità cinofile, con l’obiettivo di contrastare detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comunale.

Cani antidroga al lavoro

Il servizio ha interessato il Parco di Villa Corvini dove diverse persone sono state sottoposte a controlli. Grazie all’impiego delle unità cinofile intervenute, sono stati trovati occultati nell’incavo del tronco di un albero circa 18 grammi di sostanza stupefacente, tipo marijuana, suddivisa in tre confezioni avvolte in cellophane. Nulla nel contempo, veniva accertato a carico dei soggetti trovati all’interno del parco pubblico né vi erano evidenze di correlazione tra gli stessi e la sostanza stupefacente rinvenuta. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Terminate le operazioni di controllo, tutto il personale si è spostato per un ulteriore controllo

all’interno del parco pubblico ubicato in via Diaz e dell’area pubblica presente in via Gajo. Controlli che hanno dato esito negativo.

Controlli in stazione

Polizia locale, Guardia di Finanza e unità cinofile hanno dunque operato una serie di controlli alla stazione ferroviaria sia dal lato di via Matteotti che da quello di Piazza Pisoni, procedendo, sempre con l’indispensabile ausilio delle unità cinofile, sia al controllo dei luoghi che delle persone presenti, tra le quali numerosi viaggiatori appena

giunti col treno. In piazza Pisoni a seguito di segnalazione di un’unità cinofila, un giovane di 19 anni, a seguito di richiesta del personale operante, ha spontaneamente consegnato un contenitore di plastica con 18 involucri

di carta stagnola contenenti marijuana, per un peso totale di 10 grammi. Al successivo ulteriore controllo personale sul medesimo soggetto, ha consegnato agli operatori un totale di 180€ in banconote di piccolo taglio. A fronte di quanto rinvenuto e delle modalità di detenzione della sostanza stupefacente, con ogni probabilità già suddivisa in dosi per il successivo spaccio, oltre che del denaro in possesso del soggetto, gli operatori hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare della residenza del soggetto. Le operazioni, svolte in un Comune limitrofo a Parabiago, hanno dato esito negativo.