Dramma nella mattinata di ieri, martedì 23 febbraio, a Marcallo con Casone. I Vigili del fuoco hanno trovato una persona di 83 anni senza vita all’interno della sua abitazione.

Vigili del fuoco trovano 83enne senza vita in casa

L’allarme è scattato attorno alle 10 in via Enrico De Nicola. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Inveruno, che sono entrati nell’abitazione tagliando un pezzo del box. Ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare. La morte è da ascrivere a cause naturali.